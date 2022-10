LNG-terminali Eestisse ehitanud Alexela ja Infortar on pettunud ega mõista, milleks tuli enne ehitusplatsil teha tööd ööpäev läbi, kui nüüd selgub, et laeva Eestisse üldse ei tulegi. Näib, et riigi ja terminali ehitajad on teineteisest totaalselt mööda rääkinud.