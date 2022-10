Riigikogu liige Aivar Kokk: Sikkut ei võidelnud laeva nimel

Riigikogu liikme Aivar Koka sõnul tähendab majandus- ja taristumistri otsus LNG-laev loovutada Eesti eratarbijate ja ettevõtete jaoks mitu korda kõrgemat hinda. „Kui eelmine valitsus, Elering ja tänane majandusminister oleks langetanud otsused õigeaegselt, siis võiksime rääkida gaasi hinnast 50 eurot MWh. Nüüd aga peame lootma, et hind ei ületa hetkel kehtivat hinda 260 eurot MWh kohta,“ arvas ta.

Laeva Soome saatmine tähendab tema sõnul Eesti jaoks seda, et peame lootma teiste riikide „ülejääkidele“, mis saab olema algsest kavatsusest mitu korda kallim. „On oht, et Eesti ei saa naabritelt ühtegi kuupmeetrit gaasi,“ oletas Kokk.

Eriti valus on riigikogu liikme sõnul tõik, et erasektor on kuude kaupa pingutanud, et kai ja toruühendused valmiksid Eestis enne kui Soomes. „Nad on suutnud oma lubaduse täita, aga laev läheb ikka Soome.“

Sikkuti väite peale, et juba eelmise aasta juulis oli selge, et laev ei tule Eestisse, lajatas Kokk: „Siis on ju selge, et ta ei võidelnud selle nimel, et laev tuleks Eestisse.“

Samuti on Koka sõnul osapooled olnud LNG-laeva asjus pimeduses. „Veel neljapäeval toimunud foorumil lubas majandus- ja taristuminister kutsuda kokku kõik osapooled, et olukorda arutada. Nüüd peavad kõik aga uudiste vahendusel lugema, et laev on Soomele ära kingitud,“ tõdes riigikogu liige.