Päev börsil: Tallinna börsiindeks Baltikumist ainsana plusspoolel

Kinnisvarafondi Baltic Horizon Fund osakud on Rootsi börsil odavmüügis, mille taga on sealsete aktsiate kauplemise peatne lõpetamine. Loe pikemalt siit .

Euroopa peamised börsid on suurema osa päevast kaubelnud miinuspoolel, kuid päeva lõpus on jõunud õrnalt plusspoolele. Stoxx 600 on 0,1% plusspoolel ning Saksamaa DAX aktsiaindeks 0,5%. Prantsusmaa CAC 40 indeks on tagasi langusesse pöördunud.