Eile viibis minister Riina Sikkut koos Soome majandusministri Mika Lintiläga Paldiskis, kus nad tegid põhimõttelise otsuse, et veeldatud maagaasi (LNG) ujuvterminal saabub aasta lõpuks Soome. Ministri sõnul luuakse terminali kasutusreeglid, milles kohaselt on terminal mõeldud eelistatult Eesti ja Soome gaasitarbijate teenindamiseks.

„Nii Inkoo kui Paldiski veeldatud maagaasi terminalide teenindamiseks vajaliku taristu ehitamine liigub graafikus. Pikkade arutelude ja analüüside tulemusena võib järeldada, et Gasgridi renditava ujuvterminali Soome viimine on muutunud julgeolekuolukorras mõistlik ning seejuures oleme kokku leppinud, et see peab tagama nii Eesti kui Soome gaasivarustuse võrdsetel tingimustel,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.