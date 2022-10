Energiaturu ülevaade: Fingrid seab end Soomes elektrikatkestusteks valmis

Eelmisel nädalal oli keskmine gaasihind 167,5 €/MWh – 21,2 eurot madalam kui üle-eelmisel nädalal. Peale leebe ilma ootab turg ka Euroopa Liidu plaanitavaid meetmeid, mis peavad turgu reguleerima ja kehtestama gaasile hinnalae. See ettepanek on aga pälvinud analüütikute kriitikat, sest hinnalagi ei aita gaasi Euroopasse juurde tuua. Pigem võib tulemus olla hoopis vastupidine, sest LNG-turg on ülemaailmne ja tankerid liiguvad sinna, kus rohkem makstakse. Samuti võib hinnalagi nõudlust suurendada, mille puhul tuleb defitsiidi olukorras gaasitarbimist regulatiivselt piirata. Euroopa Komisjoni ambitsioon on esitada lahendused juba kahe nädala pärast, ent mitme liikmesriigi liidrid suhtuvad nii kiiresse ajakavasse skeptiliselt. Teisalt peetakse venitamist ohtlikuks liidu ühtsusele, sest ühiste otsuste viibides võivad riigid hakata iseseisvalt tegutsema ja seeläbi üksteise huve kahjustada.

Euroopa on hoidlaid ennaktempos täitnud suuresti tänu märkimisväärselt suurenenud LNG-impordile ja gaasitarbimise vähendamisele, kuid Bloombergi hinnangul võib veeldatud gaasist torugaasi asendamiseks piisata vaid kuni 30% ulatuses. See seab Vana Maailma ette järgmise aasta suvel tõsised proovikivid, sest järgmiseks talveks hoidlaid täites ei saa tõenäoliselt arvestada Vene torugaasiga.

Tuulised, ent tavalisest soojemad ilmad ja ligi 90% täidetud gaasihoidlad langetasid gaasihinna tasemele, kus seda viimati nähti juuli lõpus. Optimismi lisab asjaolu, et keskmisest soojemat ilma lubatakse nii Ühendkuningriigis kui ka Kesk-Euroopas veel järgmiseks kaheks nädalaks. See aitab gaasivarude kallale minekut edasi lükata. Võrreldes augusti lõpu rekorditega on gaasihind langenud ligi 50%. Endiselt on aga lahendamata küsimus, kuidas täidetakse hoidlad järgmisel aastal, sest ehkki Vene gaasi tarned Ukraina ja Türgi kaudu vähendatud mahus jätkuvad, ei näi kahjustatud Nord Streami torude taaskäivitamine ei tehniliselt ega poliitiliselt võimalik. Ka tarnete jätkumises Ukraina kaudu ei saa lõpuni kindel olla.

Möödunud nädalal sai kohati näha ülimadalaid elektrihindu, mida tänu tormituultele põhjustas eeskätt Skandinaavia maade suur tuuleelektri toodang. Soomes ja Rootsis langes hind mitmel öötunnil miinusesse ning keskmiste võrdluses oli tegemist viimase 10 nädala madalaima hinnatasemega. Soome Olkiluoto 3 jaam on oma praeguses testfaasis töötanud täisvõimsusel, kuid selle nädala keskel peatatakse tootmine kuni novembri alguseni. See võib tulevaste nädalate hindu tõsta.

Olulist abi pakub Euroopale Norra, kes kavatseb gaasi eksporti mullusega võrreldes 8% suurendada, tarned Euroopasse peaksid suurenema ligi 100 teravatt-tunni jagu.

Prantsusmaa teatas, et seab eesmärgiks vähendada energiakulu vähemalt 10% võrra. Peamist säästuvõimalust nähakse avalike ja ärihoonete sisetemperatuuri langetamises 19 kraadini töötundidel ja sellest veelgi madalamale öisel ajal. Kütteperioodi plaanitakse nii sügisel kui ka kevadel kahe nädala võrra lühendada, avalikes ruumides ja tänavatel vähendatakse valgustust ning soodustatakse kodus töötamist, et ei peaks kütma suuri büroohooneid, jne.

Soome põhivõrguoperaator Fingrid peab jaotusvõrguettevõtetega läbirääkimisi, et valmistuda võimalikeks talvisteks elektrikatkestusteks. Mängitakse läbi olukordi, kus näiteks Helsingi linnaosad jäävad roteeruvalt paariks tunniks elektrita. Soome uus tuumajaam Olkiluoto 3 on küll väga võimas, aga selles peitub ka tema nõrkus, sest avarii korral langeb turult ära 1600 MW tootmine, mida on väga raske kiiresti asendada. Fingrid arvestab selle riskiga, sest jaam on pärast aastatepikkust hilinemist värskelt tööd alustanud ega ole veel oma töökindlust tõestatud.

Seetõttu tuleb olla valmis tehnilisteks tõrgeteks. Võrdluseks: Estlinki kaablite maht on 1000 MW, nii et puudujääki ei asendaks ka täiskoormusel import Eestist. Teine küsimus on, mis juhtub samal ajal Eestis. Kui tipptarbimise hetked välja arvata, on meil Eestis põhimõtteliselt piisavalt tootmist, et katta oma tarbimine. Elering ütleb, et meie elektriga varustatus ei ole ohus. Meil oleks küll elekter, aga küsimus on: mis hinnaga? Elektrihind tõuseks sel juhul taas rekordilisele tasemele. Kodutarbijat kaitseb praegu universaalteenus, aga tööstus peab selle riskiga iseseisvalt arvestama.

Euroopa riigid saadavad ärevaid signaale