Mul on vaja kohe raha ja maksan sulle kindlasti tagasi - armastuspetturite skeemid ja kuidas end kaitsta

Ühel hetkel otsustas John loobuda tööst sõjaväes ja kolida Eestisse, Marina juurde. Mees lubas tegeleda teenistussuhte lõpetamiseks vajalike dokumentidega. Ei läinud kaua, kui John ütles, et tal tuleb maksta teenistussuhte lõpetamiseks mõned summad. John ise ei saanud makseid teha, sest ta oli turvalisuse kaalutlusel jätnud oma pangakoodid USA-sse. Ta polnud nimelt ealeski arvanud, et võib nii ära armuda, et kaalub sõjaväeteenistuse lõpetamist. John palus maksed teha Marinal ja lubas, et USA-sse jõudes teeb kohe tagasikanded. John kirjutas, et läheb mitmenädalasele missioonile ning edasi peab Marina suhtlema sõjaväeametiga.