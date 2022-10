Euroopa toetab Eesti nutikat arengut rohkem kui kolme miljardi euroga

„Korterelamute energiasäästu investeeringuteks on Eestil võimalik kasutada heakskiidetud kava järgi 366 miljonit eurot. Toetust saavad ka ettevõtete ressursitõhususe investeeringud, aga ka näiteks tervishoiuasutuste energiatõhusus, konkreetselt Kuressaare ja Narva haigla,“ lisas Pentus-Rosimannus.

Toetuste kasutamisel saab olema kuus eesmärki: nutikam, rohelisem, ühendatum, sotsiaalsem, inimestele lähedasem Eesti ja õiglane üleminek Ida-Virumaal keskkonnasäästlikumaks tulevikuks. „Uue eelarve perioodist on 1,5 miljardit mõeldud just rohepöörde toetamiseks, umbes pool rahast läheb teadmusmahukate projektide toetamiseks,“ lisas rahandusminister.

Fookuses Ida-Virumaa

„See raha on hädavajalik seemneraha Ida-Viru laiemaks muutuseks ja tuleviku kindlustamiseks väljapool põlevkivisektorit. Ideid ja potentsiaali Ida-Virus on, nüüd saabub tänu suurele rahasüstile aeg neid ideid realiseerima asuda. Siiani ammutasime energiat piirkonna edendamisel maapõuest, nüüd peab üha enam vajaminev energia tulema inimestest.“

Minister tõi välja ka õiglase ülemineku juhtkomisjoni, partnerite ja kogukonna esindajate panuse õiglase ülemineku kava koostamisel. „Kohalik kogukond ja ettevõtjad ootavad õiglase ülemineku fondi meetmete avanemist,“ ütles minister Solman. „Neil on suur soov ja tahe viia ellu suuri muutusi ning see on õige suund nii piirkonna arengu kui ka sealsete noorte tulevikku silmas pidades.“