Tartu ei anna alla: lennuühenduse taastamiseks plaanitakse riigihanget

Kui Finnair septembri keskpaigas teatas, et peatab oktoobri lõpust Tartust lendamise, hakkas linnavalitsus mõtlema, kuidas edaspidi korraldada ja tagada ülikoolilinnast rahvusvaheline lennuühendus. Praegu on variandina välja käidud idee riigihanke korraldamiseks.

„Eriti on meile oluline rahvusvaheline lennuühendus selliselt, et me saame otseühenduse sellisesse lennujaama, kust saab võimalikult palju edasi lennata. Helsingi oma üle 40 edasilendamise võimalusega on selliseks mõistlikuks väravaks Tartule olnud,“ rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

„Me näeme, et turutingimustel selline lennuühendus ei toimi ja sellepärast on ka linnavalitsus leidnud, et tuleb korraldada riigihange, mis on siis avaliku teenindamise kohustusega.“ Soov on hankida lend ühte sihtpunkti. Sihtkohtadena on analüüsimisel viis Euroopa pealinna, lisas Klaas.