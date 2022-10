EfTEN Real Estate III fund kasvatas müügitulu, kuid kaupleb alla oma õiglase väärtuse

Septembris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1,13 miljonit eurot, mis jäi samasse suurusjärku kui kuu varem. Fondi konsolideeritud septembrikuu EBITDA (kulumi eelne kasum) oli 1,02 miljonit eurot, mis on peamiselt seoses madalamate turustuskuludega, avaldati börsiteates.

2022. aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud kokku 10 miljonit eurot üüritulu (13% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 8,82 miljonit eurot EBITDA-d (samuti 13% rohkem kui eelmisel aastal), s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta 9 kuu jooksul, suurenes sellel aastal võrreldes eelmise aastaga 8% võrra.

Fond on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 4,623 miljonit eurot, s.o 22% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Arvestuslik potentsiaalne brutodividend, tuginedes fondi dividendipoliitikale, on käesoleva aasta kolme kvartali põhjal 72,91 senti aktsia kohta, samas kui möödunud aastal samal ajal oli 57,24 senti aktsia kohta.