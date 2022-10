Eestlased tellivad toidukaupa aina rohkem just mobiili kaudu

Tallinnas asuva Stockmanni keskuse logistikajuht Ott Nauts tõdes, et nende kliendid väärtustavad seda, et Stockmanni toidupoe ja kosmeetikaosakonna parimate toodete valik on vaid mõnekümne minutilise kiirtellimuse kaugusel. „Wolti platvorm on paindlik ning võimaldab tellida koju või kontorisse maitsva ja värske söögi või heale koostööpartnerile tänutäheks Stockmanni kinkekaardi,“ sõnas ta.