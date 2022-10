Konkurentsiameti otsus tõstab posti kojukande hinda

„Eks me maadleme koos Eesti Postiga mõlemad töötajate puuduse käes. Tööjõukriis, nagu teisteski Eesti ettevõtetes, nii ka meil. Me teenindame paralleelselt linnades – Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi – paralleelseid piirkondi ehk meil on vaja topeltarv inimesi. Kannete mahud vähenevad ja see ongi see põhjus,“ ütles Laanela.