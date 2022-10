Kriis juba paistab? Uute äripindade turul on tekkimas defitsiit, ehitussektorit ootab pankrotilaine

Ärikinnisvara alase nõustamise ja analüütikaga tegeleva RE Kinnisvara juhatuse liikme Monica Meldo sõnul pole ärikinnisvaraturule hindade märgatav langus jõudnud, pigem vastupidi – kõrge inflatsioon kergitab üürihindu kehtivates üürilepingutes ja tormiliselt on kasvanud uute hoonete ehitushinnad. Üürihinnad on kerkinud just uuemates büroodes, vanemate ja madala kvaliteediga büroode üürihinnad ei ole suuresti muutunud.

„On väga tõenäoline, et seniste hindadega uute äriruumide lõpumüük saab läbi juba enne 2022. aasta lõppu, sest vabade ruumide jääk ei ole suur,“ ütles Meldo. „Paljud üürnikud on süvenevast defitsiidist ka aru saanud ja tegelevad aktiivselt oma ruumivajaduse lahendamisega, suhteliselt palju üürilepinguid erinevates hoonetes sõlmiti käesoleva aasta juulis ja augustis või on läbirääkimised lõpusirgel.“

Meldo sõnul saab uute äriruumide suur defitsiit ilmselt tõeks 2023. aasta alguses, mis omakorda julgustab arendajaid uute hoonetega turule tulema. „Üldist meelestatust nii üürnike kui arendajate poolel mõjutab aga kindlasti ka eelseisva sügise ja talve järel majanduses valitsev olukord – turbulentsete energiahindade tõttu võib majanduse seis ka oodatust rohkem halveneda,“ nentis Meldo.

Büroopinda otsivad startup’id

Kuna uute büroopindade üürile andmine on 2022. aastal olnud endiselt edukas ja ruumide vaba jääk on oluliselt vähenenud, on 2022. aasta lõpuks oodata uute büroode nappust. Kuna uute büroohoonete valmimine on suuresti lükkunud 2024. aastasse, siis defitsiit võib kesta ka kogu 2023. aasta. „Nõudlus büroopindade järele tuleb peamiselt info ja side sektori ettevõtetelt,“ märkis Meldo. Suuresti on uute büroopindade otsijate näol tegu Eesti startup-sektoriga.