Börsifirma Modera teatas koostööst ühe suurima kindlustusfirmaga Eestis

„Koostöö laiendab hüppeliselt Modera haaret liiklus- ja kaskokindlustuse pakkumisel meie automüügiplatvormil üle kogu Baltikumi, kuna If kindlustus on tugevalt esindatud ka meie lõunanaabrite juures,“ ütles ettevõtte müügidirektor Janek Prümmel.

Modera automüügiplatvorm aitab senisest kiiremini teha klientidele automüügipakkumine koos kindlustuspakkumisega. Seni osati kohmakad ja ajamahukad tegevused saab Modera platvormil tehtud kõigest ühe minutiga. Modera ja If kindlustuse koostöös on klientidel võimalik saada koos automüügipakkumisega nii kohustuslik liikluskindlustus kui ka vabatahtlik kaskokindlustus nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Automüügi tarkvaraettevõte Modera pakub tehnoloogilist platvormi, mille kaudu ühendatakse autotootjad, maaletoojad, edasimüüjad ja kliendid. Alternatiivbörsil First North noteeritud ettevõte kasvatas selle aasta esimesel poolel müüki 60%, ettevõtte tulu ulatus 654 846 euroni. Modera süsteemi kaudu on eri riikides müüdud üle 55 000 sõiduki, mille tehingute rahaline väärtus ulatub üle 1,6 miljardi euro. Eestis on ettevõte saavutanud 60% turuosa. Modera tooteid kasutavad Toyota, Volkswagen, Renault, BMW, Mini, Ford, Nissan, Kia, Fiat, Jaguar, Land Rover, Jeep, Volvo, Mazda ning Mercedes-Benzi maaletoojad ja edasimüüjad.