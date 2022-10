Binance’i septembrikuu krüptoturu ülevaade: üldiselt valitses langusmeeleolu

Kõige suurema kukkumise tegi läbi ethereum (ETH), mis alustas kuud 1606 euro juures ning lõpetas 1359 euro peal, langedes 15,4%. Ethereum’i keskkonnas viidi kuu alguses läbi üleminek ehk merge. Selle ootuses tõusis tema väärtus 1816 euroni 11. septembril. 15. septembril, kui teatati, et üleminek oli edukas, reageeris turg müügilainega, saavutades 22. septembril kuu madalaima hinna, milleks oli 1266 eurot. Siiski kuu viimaseks päevaks kosus hind umbes 7%. Siit võib Binance’i sõnul järeldada, et enne üleminekut osteti kokku omajagu palju ethereum’i ning kohe peale üleminekut hakati aga agaralt müüma.

Septembrikuus oli läbivalt õhus küsimus, kas bitcoin’i karuturu põhi on käes või on oodata veel punaseid signaale. Ühest vastust sellele Binance’i sõnul ei ole, investorid on eriarvamustel ja pigem ootaval seisukohal.