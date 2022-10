Iirimaa kaotab paber- ja digilehtede käibemaksu

NewsBrands Irelandi esimees ja Business Post Groupi tegevjuht Colm O’Reilly kommenteeris riigi eelarvekõnelusi ja arutelu ajalehtede käibemaksu üle järgmiselt: „Iirlased hindavad usaldusväärset ajakirjandust ja seda kinnitavad uuringud, mis näitavad, et 82% iirlasi loeb paber- või digilehte igal nädalal. Uudiste avaldamine on tulevikukeskne ja käibemaksu alandamine annab meie sektorile piisavalt finantsvabadust, et jätkata investeerimist digipöördesse ja selleks, et tagada kodanikele püsiv juurdepääs kontrollitud ja usaldusväärsele ajakirjandusele.“