Elering: paanikaks pole põhjust, Eesti gaasivarustus on tagatud ka LNG-laevata

Eleringi kommunikatsioonispetsialist Elo Ellermaa ütleb, et gaasitaristu ja tarneallikad on selleks piisavad, et turuosalised saaksid oma tarbijatele gaasi hankida. „Kui LNG-laev paikneb Soomes, saab Eesti gaasi läbi Balticconnectori uuest terminalist ja läbi Läti ühenduse Läti maa-alusest gaasihoidlast ning Leedus asuvast Klaipeda olemasolevast LNG-terminalist,“ selgitab ta, lisades, et Eesti gaasitarbimine on ka oluliselt vähenenud. „Kui varem oli see keskmise talve korral 5 TWh, siis eeloleval talvel on see hinnanguliselt 3,5 TWh. Näiteks augusti tarbimine oli aastases võrdluses langenud 30%, septembris umbes 40%, soojatootjad on osaliselt läinud talve vaates üle vedelkütustele,“ kirjeldab ta.