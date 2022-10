Urmas Sõõrumaa kutsub inimesi taksoettevõtte omanikuks

Ettevõtte omaniku Urmas Sõõrumaa sõnul on US Tokeni programm täiesti ainulaadne lähenemine kaasamaks kõik kliendid ja partnerid omanikeringi.

„Üha globaliseeruvas maailmas kaugeneb inimene kogukonnast, mis teda tõmbab ja mida ta usaldab,“ ütles Urmas Sõõrumaa. „Mis saab olla veel parem, kui oled ühendatud omanikeringi, kuuludes kogukonda, kus sa tarbid oma igapäevaseid teenuseid. Sinu tunne ja arvamus omanikuna on meile tähtsam ning kordaminevam kui lihtsalt juhusliku tarbija arvamus. Ärimudel, kus miljonid tarbivad väikese omanikeringi edu nimel, on ümber saamas.“

Token’ite registripidaja on koos.io platvorm, mille eestvedaja Taavi Kotka sõnul on kogukonna kaasamine ettevõtte kasvu uus innovaatiline trend. „Ettevõtteid, kes oma klientidele punkte või kinkekaarte jagavad, on muidugi palju, aga neid, kes annavad päriselt oma äriedust osa tagasi kogukonnale, kelle abil see äri tehtud on, veel ei eksisteeri. Selline mõtteviisi muutus vajab suurt julgust ning ettevõttest 30% ära jagamine kõigi panustajate vahel on Eestis ainulaadne,“ märkis Kotka.

Forus Taxi platvormi juht Eduard Dubrovski lisas, et US Token toimib imelihtsalt ja kohustusi kellelegi kaasa ei too. „Kui klient sõidab Forus taksoga või hakkab ostma muid teenuseid 100 euro väärtuses, lunastab ta sellega ühe US Tokeni. Klientide kõrval teenivad osutatud teenuste mahu kohaselt token’eid ka taksojuhid ja teised teenuseosutajad. Praeguseks on välja jagatud juba üle 100 000 token’i,“ lisas Dubrovski.

Lisaks soovib Urmas Sõõrumaa arendada US Tokeni mitmeid huvitavaid külgi, näiteks võimalust tekitada noortes tugevamat ettevõtlusmeelsust. „US Token võimaldab noortel näha ettevõtet läbi omaniku pilgu ja tekitada omanikutunnet, panustades selle arengusse,“ lisas Urmas Sõõrumaa.

Tegutseb kõigis Balti riikides