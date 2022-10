Euroopa komisjon lubab riikidel ettevõtetele rohkem riigiabi anda, et aidata neid elektriarvete maksmisel

EL-i komisjon vastab riigiabi ajutise kriisiraamistiku muutmisega ettevõtjate ühenduste kasvavatele kaebustele, kes nõuavad rohkem riigiabi, et vältida ettevõtete sulgemiste lainet. Muudetud raamistik tuleb ajal, mil liikmesriigid ja komisjon muretsevad, et Saksamaa viimane kuni 200 miljardi euro suurune toetuspakett, mille eesmärk on kaitsta Saksamaa ettevõtteid ja kodumajapidamisi energiahindade tõusu eest, võib ühtsel turul kahjustada võrdseid tingimusi.