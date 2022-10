Lauri Läänemets LNG-skandaalist: Reinsalu valuline reaktsioon on minu jaoks kummastav

Ta kritiseeris endist majandus- ja taristuministrit Taavi Aasa (Keskerakond), kes eile rääkis, et Kaja Kallas ja Sikkut pidanuks Eesti riigi huvide eest tugevamini seisma. „Kuidas saab Taavi Aas olla täna üllatunud, et laev randub Soomes, kui me ise loobusime laeva tellimisest, leppisime kokku, et soomlased laeva tellivad ja ühtki lepingut Eesti kasuks ei sõlminud?“ imestas Läänemets.

Pahane oli eile ka välisminister Urmas Reinsalu. „Tänaseni kehtinud ja eelmise valitsuse sedastatud loogika järgi pidi LNG-terminal tulema riiki, kes saab oma infrastruktuuriga esimesena valmis. Nagu lehest kuulda, see senise tegevuse alus enam ei pruugi paika pidada,“ rääkis ta. „Selles küsimuses tuleb viivitamatult selgus luua.“ Reinsalu lisas, et küsimus ei ole formaalselt majandusministri pädevuses otsuseid langetada, vaid Eesti rahvuslikus energiajulgeolekus.

Läänemets ütles, et üldiselt ta hoidub kolleege õpetamast, kuidas oma tööd teha, kuid seekord peab nentima, et välisministri valuline reaktsioon on tema jaoks tänases kontekstis kummastav. „Soome on meile lähedal – nii majandusliku kui ka sõjalise julgeoleku mõttes,“ sõnas ta. „Ma lihtsalt ei pea päevapoliitiliste punktide nimel heanaaberlike suhetega riskimist üleliia vastutustundlikuks ega otstarbekaks. Soome on lähedal, sõnad kajavad üle vee. Veelgi enam, et tegu pole nullsummamänguga ning Riina Sikkut saavutas meile üliolulise kokkuleppe, millega Eesti gaasiettevõtted saavad laevalt gaasi eelisjärjekorras osta.“