Kuld jätkab langemist ja on selle aasta tipust kukkunud rohkem kui 18%

Föderaalreservi aseesimees Lael Brainard rõhutas esmaspäeval vajadust piirava rahapoliitika järele, öeldes, et hiljutiste intressitõusude majanduslik kahju ei ole veel tunda. Ta lisas, et keskpank leevendab intressimäärasid alles siis, kui on olemas „kindlustunne, et inflatsioon langeb“.