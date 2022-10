Ehitajad saavad õiguse nõuda töötasu ka alltöövõtu tellinud ettevõttelt

Ehitusvaldkonna töötajaks on inimene, kes teeb hoonete ehitamise, remondi, hooldamise, ümberehitamise või lammutamisega seotud ehitustöid. Alltöövõtu tellinud isikuks on ettevõte või inimene, kes tellib oma ehitustööga seotud kohustuste täitmiseks nimetatud tööd teiselt isikult (üldjuhul peatöövõtja). Oluline on vahet teha, et alltöövõtu tellinud isikuks ei loeta objekti tellijat, sest tellijal ei lasu ehitustöö tegemise kohustust, vaid ta soovib tellida millegi valmimist.