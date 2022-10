Organisatsioonid hoiatavad: Eesti plaan kaotab 14 000 töökohta

11 organisatsiooni saatsid eile peaminister Kaja Kallasele ja vabariigi valitsusele avaliku pöördumise, kus juhivad tähelepanu sellele, et Eesti on võtnud endale LULUCF-i sektoris ehk maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse vallas Euroopa Liidu eesmärgi tarvis üle jõu käivad kohustused. Samal ajal puudub riigil analüüs, millised on võetud kohustuste laiemad mõjud, näiteks toiduohutusele ja energiajulgeolekule.