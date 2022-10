Päev börsil: turgudel valitsevad langusmeeleolud

LHV Group teatas täna, et ära soovitakse osta Ühendkuningriigis asuv Bank North, mis ise sealselt turult piisavalt kapitali kaasata ei suutnud ning mille tõttu algatati ettevõtte likvideerimisprotsess. Bank Northis omab LHV 9,3% suurust osalust, mida hinnati augustis alla 2,3 miljoni euro võrra ning millele nüüd lisandub veel 2,2 miljonit euro jagu kahjumit.

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli septembri lõpu seisuga 20,3183 eurot, suurenedes septembri jooksul 0,8%. 2022. aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud kokku 10 miljonit eurot üüritulu (13% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 8,82 miljonit eurot EBITDA-d, mis on samuti 13% rohkem kui eelmisel aastal. Loe pikemalt siit.