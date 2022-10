Kütuste hindade osas on prognoos pessimistlik. Hinda mõjutab nõudlus

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste sõnas, et nii bensiini kui diislikütuse sisseostuhinnad on olnud kasvutrendis septembri viimasest nädalast. Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi tõi samuti välja, et diislikütuse hind maailmaturul on võrreldes oktoobri algusega kallinenud ca 20%, bensiini hind üle 10%.