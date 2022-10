Kodulaenuturg jätkuvalt aktiivne: septembris oli taotlusi vähem, aga laenusummad tegid kiire kasvu

„Kuigi laenutaotlusi esitati vähem, on kodulaenude turg jätkuvalt väga aktiivne. Kasvule pööranud laenusummad on kinnitus sellest, et tehingute vähenemine ei ole endaga kaasa toonud mingit hinnalangust,“ analüüsis värskeid trende Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter, kelle hinnangul on turg pigem uuesti tasakaalus. „Kui viimase aasta jooksul on selgelt dikteerivaks pooleks olnud müüjad, siis esimest korda on ka ostjatel tekkinud arvestatav valik ja sõnaõigus, kommenteeris Pechter.