KÕVA SÕNA | Eesti firma suurtehing. Uus superaku toob sisse miljardeid

Skeleton Technologies on Eesti innovatsiooni ja teaduse edulugu. Hea näide sellest, kuidas teadus- ja arendustegevust võib omada mõõdetavat mõju kliimasoojenemise peatamiseks ning seeläbi ka suureks rahaks konverteerida. Nende senine toode on olnud superkondensaator, mille turumaht on lähenemas 10 miljardile eurole. Uus suund on superakud, mida saab kasutada oluliselt laiemalt.