Eesti viin noppis mainekal rahvusvahelisel konkursil unikaalse tunnustuse

Anora Estonia tegevjuhi Imre Avalo sõnul annab pimetestimise põhjal Saaremaa Vodkale omistatud kuldne medal taas kinnitust, et mullu 25. sünnipäeva tähistanud legendaarne jook on nii maitselt kui kvaliteedilt maailmatasemel toode.

„Kõrgekvaliteedilise viina valmistamise juures on võtmekohaks ülimalt puhas piiritus ja range kvaliteedikontroll, millele Anoras suurt tähelepanu pöörame. Oleme uhked, et meie pingutused on saanud tunnustuse ja et meil õnnestus sedavõrd konkurentsitihedas kategoorias kuldmedal esmakordselt Eestisse tuua,“ märkis Avalo.

Vodka Masters konkursi standard kategoorias võistlevad viinad, mille letihind jääb alla 10 naela. Saaremaa Vodka puhul tõi žürii välja, et see mõjub keelel kreemisena ja maitses on tunda teraviljanoote.

„Sõltumatu žürii hinnang kinnitab seda, mida näeme ka tarbijate eelistustes ja toote üha kasvavas populaarsuses,“ ütles Avalo.

Võrreldes tänavuse üheksa kuu müüginäitajaid eelmise aasta sama perioodiga, on Saaremaa Vodka müük kasvanud 53 protsenti. Enim müüakse toodet Eestis, sellele järgneb müük laevadele ja sadamapoodidele ning kolmandal kohal on Soome turg. Lisaks on Saaremaa Vodka viin saadaval ka Lätis.

Saaremaa Vodka viina valmistatakse kõrgekvaliteedilisest odrapiiritusest ja Anora Tabasalu tehase territooriumil asuvast 145 meetri sügavusest puurkaevust pumbatud puhtast põhjaveest, millest filtreeritakse välja üleliigne raud ja mangaan. Mahedama maitse saavutamiseks alandatakse vee karedust ning piirituse ja vee kokkusegamisel saadud viin läbib ka söe- ka hõbefiltreerimise. Saaremaa Vodka on puhas ilma lisanditeta viin ja sellele tootele suhkrut ei lisata. Anora kvaliteedimeeskond kontrollib toodet enne villimist ning jälgib toote püsivas kvaliteedis veendumiseks iga tootepartii näidiseid kahe aasta vältel.

„Global Vodka Masters“ on ajakirja The Spirit Business poolt korraldatav rahvusvaheline võistlus, kus alkohoolseid jooke hindab maailma juhtivatest alkohoolsete jookide spetsialistidest koosnev žürii. Spirits Business konkursid põhinevad rangel ja sõltumatul pimemaitsemise hindamisprotsessil.