Firma põhiturg on paarikümne kuni saja töötajaga tootmisettevõtted, mille käive jääb alla saja miljoni dollari. See turg on Katana asutaja ja juhi Kristjan Vilosiuse sõnul globaalselt piisavalt suur, et tohutu äri ehitada. Sellegipoolest hakatakse klientuuri valima ka suuremaid ettevõtteid.