Tartumaa joogifirma investeerib 10 miljonit loodusliku mineraalvee tootmise laiendamiseks

Uued seadmed lähevad täisvõimsusel tööle juba järgmise aasta märtsis, kui kõik eeltestimised on sooritatud. „Tegemist on täisautomaatse tootmisliiniga, kus ühest otsast läheb tooraine sisse ja teisest otsast tuleb täielikult pakitud valmistoode välja,“ kommenteeris Haage Joogid juhatuse liige Vello Oselin . „Samuti avaneb nüüd võimalus siseneda täiesti uutesse tooterühmadesse ja turgudele ning jätkuvalt olla juhtivate restoranide ja -kokkade jaoks tipptasemel ning hinnatud partner.“

„Haage seadmed on automatiseeritud ja vastavad kõrgendatud toiduhügieeninõuetele, võimaldades turule tuua tooteid, mille valmistamisel on vaja järgida erinõudeid. Ülim standard, teisisõnu. Näiteks on välistatud toote kokkupuutumine õhuga, kuna tootmisel kasutatakse lämmastiku või süsihappegaasi keskkonda. Enne villimist pudelid ja korgid desinfitseeritakse, ka pudelitest eemaldatakse õhk, asendades see lämmastiku või süsihappegaasiga, ning kogu villimis- ja korkimisprotsess teostatakse suletud ruumis, kuhu puhutakse sisse steriilne õhk. Erilist tähelepanu on pööratud puhtusele ja pesule. Lisaks mahutite ja torustike automaatsele pesule on villimis- ning korkimisseadmestik varustatud spetsiaalse vahupesusüsteemiga,“ kirjeldas tehnoloogiainsener ja joogitööstuse pikaaegsete kogemustega nõustaja Enn Kärblane.