Milliseid valikuid teha, et vanaduspõlves paremini hakkama saada?

Eestis on pensionisüsteem üles ehitatud kolmele sambale. Esimese samba ehk riikliku vanaduspensioni eesmärk on tagada pensionärile igakuine sissetulek, millega peaks hakkama saama. Praegu on vanaduspensioni suurus keskmiselt 595 eurot.

Lisaks riiklikule vanaduspensionile (1. sambale) on olemas kogumispensionid (2. ja 3. sammas). Kogumispensionid annavad kindlustunde, et pensionärina saate paremini hakkama, sest sissetulekud on suuremad kui vaid riikliku vanaduspensioniga.

Pensioniikka jõudnuna saate valida, kas soovite oma kogumispensionisse kogunenud pensioni ühekordse maksena välja võtta, saada tulevikus fondipensioni või kindlustuspensioni. Siinkohal tasub teada, mis nende valikuvariantidega kaasneb.

Kindlustuspensioni puhul on võimalik valida kas eluaegne või tähtajaline pension. Mõlemal juhul garanteeritakse kindla summa väljamaksmine, mis annab pensionärile turvatunde, et ta saab igas kuus arvestada konkreetse rahasummaga. Eluaegse pensionilepingu puhul on kindlustusseltsil kohustus maksta pensioni kuni pensionäri elu lõpuni. Tähtajalise pensionilepingu korral tehakse väljamakseid kokkulepitud perioodi lõppemiseni. Siinkohal tasub teada, et erinevalt fondipensionist mõjutavad pensioni suurust mitte ainult lepingutasud ja lisanduv tootlus, vaid ka statistika eeldatava eluea kohta. Näiteks kui 65-aastane inimene, kellel on kogunenud 15 000 eurot, vormistab täna Compensa Elukindlustuses tähtajalise kindlustuspensioni 15 aastaks, on talle iga kuu garanteeritud 95,67 eurot. Seega makstakse talle kokku pensionitena 17 220 eurot.