Kuidas saada rikkaks? Miljonäride kuus lihtsat nippi

Üks strateegia, mis intervjuude ajal korduvalt esile kerkis, oli „5:1 kuulamisreegel“. See tähendab, et iga kõneminuti kohta tuleb viis minutit kuulata. See aitas miljonäridel parandada töösuhteid ja näha eri vaatenurki. 81% küsitletutest sõnas ka, et nad küsivad iga päev tagasisidet, nii tööl kui ka väljaspool seda.