Suur huvi kasv. Luksusbrändide Euroopa poodide ees seistakse järjekordades

Louis Vuittoni ja Christian Diori omaniku LVMH müügi hüppeline kasv näitab, et luksuskaupade järele on olenemata majanduslikult ebakindlatest aegadest jätkuvalt suur nõudlus.

Muutlikud turud, kasvav inflatsioon ja majanduslangused ei ole osutunud takistuseks käekottide, kellade, ehete ja autode nõudlusele jõukate inimeste seas. Möödunud kvartalis kasvas LVMH moe- ja nahktoodete müük suisa 22 protsenti. Luksusbränd Sotheby's müüs eelmise kuu lõpus Pariisis toimunud oksjonil oma kõige kallima käekoti, krokodillinahast Hermes Kelly, rekordilise 352 800 euro eest.

„Pandeemiast elusalt väljumise kergendus on ületanud kõik halvad uudised, sest meil on tarbijaid, kes suudavad omaks võtta „carpe diem“ (võta päevast viimast - e.k) suhtumise,“ ütles Bernsteini analüütik Luca Solca. „Keegi ei taha olla kõige rikkam inimene kalmistul,“ lisas ta.

See suhtumine on põhjustanud Pariisi, Berliini ja Londoni Christian Diori ja Chaneli butiikide juures järjekordi, meenutades pandeemia-eelset ajastut, mil asiaadid käisid Euroopas soodsamaid hindu püüdmas. Nüüd on nendeks ostjateks aga rikkad eurooplased ja ameeriklased.

Jõukate inimeste püsiv isu hinnatud kaubamärkide järele on aidanud Mercedes-Benz AG autode müüki möödunud kvartalis rohkem kui viiendiku võrra tõsta. Porsche esmast börsiletulekut saatis samuti edu, autofirma turuväärtus ületas pärast noteerimist isegi emaettevõtte Volkswagen AG turuväärtuse.

LVMH finantsjuht Jean-Jacques Guiony ütles analüütikutele, et varasemate majanduslanguste ajal on luksuskaupade kliendid pigem reageerinud nii aktsiaturu šokkidele kui majanduskasvu aeglustumisele. Erinevalt massituru jaemüüjatest on LVMH võimeline kulude kasvu oma jõukatele klientidele üle kandma, lisas ta.

Täna arutletakse selle üle, kui kaua see silmatorkav tarbimine ja rahaga priiskamine veel jätkuda võib. Jefferiesi analüütik Flavio Cereda nentis, et kuigi LVMH tulemused olid positiivsed, on edasine edu endiselt ebakindel. „See on järjekordne näide pandeemiajärgsest võitjast,“ põhjendas ta. „Me veel näeme, kas oleme tunnistajaks viimasele hurraale,“ lisas ta.