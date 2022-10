VIDEO | IKEA planeerimisprogrammis on tooted soodsamad kui ostukorvis. IKEA: tegemist on tehnilise probleemiga

Ärilehe lugeja kirjeldas, et IKEA planeerimisprogrammis on tooted soodsamad kui ostukorvis. Mitmetele toodetele lisandub juurde 5 eurot.

IKEA korporatiivteenuste juht Renata Dantė vabandab ebamugavuste pärast, mida kliendid kogesid. „Hinnavahe põhjustas tehniline probleem online-planeerimisprogrammides. Töötame selle nimel, et see võimalikult kiiresti parandada,“ selgitas Dantė.

IKEAga on klientidel ka varem olnud probleeme. Esmaspäeval kirjutasime, et IKEAga septembri alguses ühendust võtnud klient polnud sealt vastust saanud oktoobrikuu alguseks. IKEA Baltikumi korporatiivteenuste juht selgitas, et nad võtavad kasutusele erinevaid meetmeid, et täita paremini klientide ootusi.