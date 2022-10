Putin: Nord Streami gaasitorudega juhtunust kasusaajad on USA, Poola ja Ukraina

„Kasusaaja, benefitsiaar on niigi selge, siin ei ole eriti vaja detailidesse laskuda. Sest suureneb allesjäävate gaasisüsteemide geopoliitiline tähtsus – need kulgevad Poola territooriumil, Jamal-Euroopa, Ukraina territooriumil, kaks juhet – kõik ehitas omal ajal Venemaa oma raha eest, ning ka USA loomulikult, kes nüüd saab tarnida oma energiaressursse kõrgete hindade eest,“ ütles Putin, esinedes täna energeetikafoorumil „Venemaa energianädal“ Moskvas, vahendab Interfax.

Putin nimetas Nord Streami gaasitorudega juhtunut rahvusvahelise terrorismi aktiks ja kõige ohtlikumaks pretsedendiks. Putin teatas, et nende rünnakute korraldajad „hävitavad konkurentide infrastruktuuri, jättes tarbijad ilma odavatest energiaressurssidest ja sundides ostma seda kõike märksa kõrgemate hindade eest“. „On selge, et see, kes püüab lõplikult purustada sidemed Venemaa ja Euroopa Liidu vahel, hävitab Euroopa poliitilist subjektsust,“ lausus Putin.