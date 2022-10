KUULA SAADET | Tööelu: heaoluteenuste turuplatsina tegutsev Stebby aitab inimesed tervema eluni

„Me näeme, et väga suur nõudluse kasv on olnud viimasel ajal just vaimse tervisega seotud hoolitsuste ehk teenuste ja ürituste valdkonnas. Eks koroona-aastad ja nüüdne sõda, samas ülikiire ning pidev infovoog, milles me pidevalt oleme, on probleemi võimendanud. Töötame selle nimel, et läbi meie saaks aina enam ka nendele probleemidele abi,“ räägib Stebby juhatuse liige Kristjan Novitski. Stebby pakub oma 150 000 kasutajale üle 7000 erineva teenuse ja ürituse, millega enda tervist endale sobival viisil turgutada.

Nii loodabki Novitski, et ka ettevõtete poolt töötajatele pakutud toetuse eest on võimalik lisaks füüsisele turgutada ka oma vaimu. Siinkohal tuleb aga mängu raha: kui palju peaks ettevõte oma töötajat ja riik oma kodanikku neis muredes aitama? Novitski leiab, et praegune 400-eurone tulumaksuvaba summa, mida ettevõtted oma töötajatele tervise- ja sporditoetuseks anda saavad, on summana jäänud ajale jalgu.

„Inflatsioon on söönud selle summa ikkagi ära ja viimase kolme aastaga saab selle summa eest 40% vähem teenuseid. Ning see on ikka väga suur kahanemine, mis lõpuks on näha ka inimeste tervises ja olemises. Stebby soovibki pakkuda võimalikult paindlikku võimalust inimestel enda eest hoolitseda ja rõhutaksingi siin, et kuigi meid tuntakse kui sporditeenuste kanalit, siis me oleme palju-palju muudki. Meie puhul tähendab paindlik seda, et igal inimesel on võimalik valida endale sobilik trenn, hoolitsus, massaaž, meditatsioon või mille muu vastu huvi on,“ räägib juhatuse liige.

Saates rääkisid eestlaste liikumisharjumustest, probleemidest peas ja nende lahendustest Stebby juhatuse liige Kristjan Novitski ja saatejuht, ajakirjanik Martin Hanson. Küsimuste ja kommentaaride puhul kirjutage meile aadressil tooelu@delfi.ee .

Kuula viimast saate „Tööelu“ salvestust siit:

