Tallinn tõstab toimetulekutoetusel arvestatavaid eluasemekulude piirmäärasid

Käesoleva aasta kaheksa kuuga on toimetulekutoetuseks makstud 8,7 miljonit eurot ja rahuldatud on 22 230 taotlust. Keskmine toetuse summa taotluse kohta on olnud 390 eurot. Samas maksti eelmisel aastal kokku Tallinnas toimetulekutoetuseks 4,6 miljonit eurot 15 228 esitatud taotluse alusel. Keskmine toetuse summa taotluse kohta oli mullu 302 eurot. Tänavu on toetuste vajajate arv hüppeliselt kasvanud seoses nii ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenike kui ka linlaste suurema abivajadusega, mis on eeskätt seotud energiahindade kasvuga.