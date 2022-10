Gaasivarustus sai lisajõudu. Alexela: meie klientide riskid on talveks maandatud

Viimasel aastal on Balti riikide ja meid ümbritsevate piirkondade LNG-taristu märgatavalt täienenud ja muutunud. Vastuoluline info, et LNG taasgaasistamise laeva asukohaks saab Paldiski asemel Soome Inkoo sadam, jättis varju kaks paremat uudist. LNG-ujuvterminali kaotuse kõrval on need pisiuudised, kuid annavad siiski juurde kindlust, et Eestigi gaasimüüjad suudavad tuleval talvel oma klientide vajadused rahuldada.