Hyundai ja Kia autoosade tarnija sai trahvi lapstööjõu kasutamise eest

USA tööministeerium teatas, et SL Alabama tehases töötasid 13–15aastased ning nad on määranud Korea SL Corp. äriühingule umbes 30 000 USA dollari suuruse trahvi. SL Alabama nõustus rakendama uusi järelevalve- ja koolitusprogramme. Tööamet teatas, et neil on kohtumäärus, mis keelab tehasel tarnida mis tahes kaupu, mis on toodetud laste tööseadust rikkudes. „Meie uurimine näitas, et SL Alabama tegeles lapstööjõu rõhumisega,“ ütles Birminghamis tööameti palga- ja tööajaosakonna direktor Kenneth Stripling.