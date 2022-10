Kapitali suurendamise protsessis osalesid nii Sunly senised aktsionärid kui ka uus investor Mirova, kes on seotud Prantsusmaa juhtiva jätkusuutlike investeeringutega tegeleva varahaldusettevõttega Natixis Investment Managers. Tehingu tulemusena ei omandanud ükski investor Sunlys enamusosalust.

Läbi Scandium Energia investeerimisvoorus osalenud Jaak Roosaare märkis, et kõik on näinud, kuidas suvel päikesepaistelise hinnaga oli elekter jätkuvalt väga kallis, seda enam Lätis ja Leedus. Seega on kogu sektor tema sõnul allavoolu ujumine ja oluline nii Baltikumile kui Poolale.