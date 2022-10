SEB müügijuht: julgustan proovima ettevõtja elu

Enda ettevõttega alustamine on suur julgus, sest enamasti seostatakse seda oluliste muutustega inimese elus. Kõik võõras ja tundmatu on inimestele hirmus ja nii on ka ettevõtlusega alustamine, kirjutab SEB ärikliendi müügijuht Maarja Maranik. Kunagi ei ole aeg piisavalt perfektne, raha piisavalt palju ja idee piisavalt ainulaadne.