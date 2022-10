Uuring: elektri kokkuhoidu pärsib digilõhe

Kuigi 77% uuringus osalenud ettevõtetest soovib olemasolevatest energiaallikatest loobuda, siis ainult pooltel on olemas selleks vajalikud strateegiad digitaalsete lahenduste kasutuselevõtuks. Samuti selgus, et peamisi jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe mõõdikuid jälgib ainult alla kolmandiku ettevõtetest. Veelgi vähem, ainult 17% ettevõtetest on energiajuhtimises võtnud kasutusele digitaalsed lahendused.

„Uuringuga tuvastasime suure lünga selles, kuidas ettevõtted kasutavad digitaliseerimist süsiniku jalajälje vähendamiseks. Uuringu tulemus võiks ettevõtteid motiveerida tegema investeeringuid targemaks energiajuhtimiseks, hoides seeläbi kontrolli all ettevõtte kulusid ning säästes keskkonda,“ ütles Eatoni asepresident ja digijuht Aravind Yarlagadda.

Ta lisas: „Ettevõtted peavad digitaalse ümberkujundamisega palju kiiremini edasi liikuma. Hea uudis on see, et tegutsemiseks on olemas targad tööriistad, mis aitavad ettevõtetel saada põhjalikuma ülevaate oma energiatarbimisest ja seega hinnata pikaajalisi investeeringuid.“

Uuringus osales 1001 vastajat Põhja-Ameerikast, Euroopast ja Lähis-Idast. Uuring keskendus energiakriitilistele sektoritele, sealhulgas kinnisvarale, andmekeskustele, tööstustele ja kommunaalteenustele.

„Seni on ettevõtted digilahenduste projektides keskendunud eelkõige äriprotsesside optimeerimisele. Eesootav üleminek uutele energiaallikatele mõjutab digitaalseid tavasid ja protsesse ning on oluline konkurentsieelis ettevõtetele, kes selle lähenemisviisi esimesena omaks võtavad,“ ütles uuringufirma S&P Global Market Intelligence’i allharu 451 Researchi vanemanalüütik Rich Karpinski.

Uurimistulemused sektorite kaupa