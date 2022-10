Modera kolme kvartali käive kasvas poole võrra

Tema sõnul näitavad müügitulemused, et Modera kasv on jätkusuutlik. „Kindlasti on autovaldkonna digitaliseerumine praegu paisu tagant välja pääsemas. Selle tulemused hakkavad väljenduma järgneva kahe kuni kolme aasta jooksul, kus luuakse autoostjale väga kasutajasõbralikke digitaalseid lahendusi ning Modera osaleb nende rakendamisel,“ ütles Toonekurg.

Vaadates tulevikku läheb Moderal tema sõnul vastavalt IPO raames välja lubatud plaanidele. „Oleme suutnud viimased paar autosektori jaoks väga keerulist aastat kenasti hakkama saada ning oma plaane täita. Loomulikult on nõudnud see meeskonna poolt väga suurt pingutust, kuid oleme liikumas planeeritud tempos,“ ütles Toonekurg. „Arvestades viimasel aastal võidetud uusi kliente saame öelda, et istume „õigete“ läbirääkimiste laudade taga. See tähendab, et kliendid on rahvusvahelised ning projektide regioonid suured,“ lisas Toonekurg.