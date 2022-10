Putin: Nord Streami gaasi võib saada Türgi

Tööstusüritusel Moskvas rääkis Putin, et Nord Streami gaasitorusid on võimalik parandada, kui nendes jätkub ka edaspidi majanduslik tegevus.

Saadetavate gaasimahtude kohta aga Putin täpsemat informatsiooni ei jaganud ning samuti ei lisanud ta, kas on ka eesmärk gaasi viia kaugemale. Gaasitoru algse plaani kohaselt on tarnete sihtriikideks Türgi, Serbia ning Ungari.

Putin kordas ka oma varasemat septembris väljaöeldud ähvardust, et Venemaa ei kavatse saata gaasi riikidesse, mis kehtestavad gaasile hinnalae. „Venemaa on alati olnud ja on ka edaspidi oluline osapool maailma energiaturust,“ rääkis Putin.