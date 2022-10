Kütusemüüja: hindade tõus ei pruugi veel lähiajal lõppeda

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul on toornafta hind viimase 2 nädalaga tõusnud, kuna turud on rohkem fokusseeritud tarnega seotud faktoritele kui üldisele makromajanduslikule olukorrale. „See on tinginud heitliku olukorra, kus ühel päeval hinnad maailmaturul tõusevad ning teisel langevad. Valdavalt on siiski hinnad viimase 2 nädala jooksul tõusnud. Võrreldes septembri lõpuga on bensiini hind tõusnud ca 10% ning diislikütuse oma suisa 15%,“ selgitas Sassi.