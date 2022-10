Eesti idufirma seob igapäevased toimingud boonussüsteemiga ja seda tänu krüptomaailma võimalustele

Täna on küll seis selline, et tokkeneid väljastatakse, aga nendega hetkel teha pole midagi. Momendil, mil Duuabl saavutab ükssarvikustaatuse (ehk väärtuse miljard eurot), läheb kõigi tokeniomanike vahel sellest jagamisele kuni 10% ettevõttest või kuni 100 miljonit eurot. Ettevõtte sõnul töötavad nad igapäevaselt selle nimel ja nad soovivad sinna jõuda võimalikult ruttu.

Iga Duuabl platvormi teenusepakkuja ehk Tegija teenib edaspidi positiivselt lõpetatud töö ja iga uue kliendi platvormile toomise eest, pärast seda kui klient on platvormil lõpetanud oma esimese töö tellimuse, 30 DUAB tokenit. „Tulevikus lisandub preemiaprogrammi veelgi enam tokenite teenimise võimalusi. Muidugi saavad Tegijad töö eest ka edaspidi kohest ettenähtud tasu – tokenid on sellele tasule vaid boonuseks,“ seisis pressiteates.

Duuabl tegevjuht Tavi Maastik sõnas, et suuri asju ei tehta kunagi üksi: „Duuabl tegijad on meie eduloos sama suured osalised kui näiteks ettevõtte töötajad. Tänutäheks anname neile võimaluse saada osa meie kasvust ning investeerida tööga iseenda tulevikku. See on ühtlasi ka üks suur-suur aitäh, et nad aitavad meil ehitada maailma parimat mobiilset tööjagamisplatvormi!“