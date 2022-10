Makse laekub liiga vähe: uus lahendus hakkab vähendama ehitusturu pettusi

Järgmise aasta 1. oktoobrist tuleb kõikidel suurematel ehitustel viibivatel töötajatel tööle tulles ja sealt lahkudes ennast spetsiaalse kiipkaardiga registreerida. See aitab paremini tuvastada maksupettusi, sealhulgas ümbrikupalga maksmist, ja ühtlasi tagada, et ehitusplatsil tegutsevad ainult korrektselt tööle vormistatud inimesed ning välismaalaste puhul ka vastavas registris või andmekogus registreeritud isikud.

„Ehitusettevõttele ja tellijale on infosüsteem tööriist, mis annab ülevaate ehitusplatsil tegutsevatest ettevõtetest, samuti annab see kindluse, et töövõtuahelas töötavad üksnes registreeritud töötajad,“ ütleb Maksu- ja Tolliameti poolne projektijuht Siim Tamm. „Maksu- ja Tolliametile annab infosüsteem aga võimaluse leida automaatse kontrolli käigus probleemsed objektid ja neile keskendudes paremini sihitud järelevalvet teha.“

„Usume, et antud muudatuste ellu kutsumine aitab suurendada maksude laekumist ja vähendada ümbrikupalku, tuues seejuures kaasa ärikliima läbipaistvuse ning ausa konkurentsi,“ räägib Wisercat Estonia juhatuse liige Vassili Ljahhovets. Ta selgitab, et lisaks tööjõumaksude ja välistööjõu alase järelvalve märkimisväärsele tõhustumisele aitab loodav süsteem ka vähendada osapoolte halduskoormust ja dubleerivaid tegevusi. „Info koondumine ühte elektroonilisse keskkonda peaks lisaks andma ametitele ka vahetu ülevaate ehitusobjektide töövõtuahelast, tööd võimaldavatest ja tööd tegevatest isikutest ning objektil tegelikult viibitud ajast,“ lisab Ljahhovets.

Helmese partner Tarmo Kiivit lisab „Maksu- ja Tolliamet on olnud üks Eesti e-riigi olulisi eestvedajaid, kellel on inspireeriv visioon, kuidas olla maailmas üks oma valdkonna efektiivsemaid teenusepakkujaid. Kuna Helmes Grupis on olemas pikaajaline maksuvaldkonna tarkvaralahenduste loomiste kogemus, on meil väga hea meel ka selles projektis osaleda, saame oma kogemust rakendada Eesti e-riigi hüvanguks.“