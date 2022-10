Praktilised soovitused uue arvuti seadistamisel

Valdav enamus arvutikasutajatest ei saa ilma kontoritarkvara ehk Wordi ja Excelita . Kahjuks aga ei tule need programmid Windowsiga kohe kaasa, vaid tuleb eraldi soetada. Tänasel päeval on kõige mõistlikum kasutada pilvepõhist Microsoft 365 versiooni. See tagab alati uusima versiooni kõikidest programmidest ning lisaks saab rakendusi kasutada mitmes erinevas seadmes korraga. Samuti on kõik andmed tänu pilvetehnoloogiale alati kättesaadavad.

Unustada ei tohiks ka kaheastmelist autentimist ning see erinevates programmides ja keskkondades kasutusele võtta. Nii on tagatud lisakaitse juhuks kui tavapärane parool kusagile lekib ning võõrale isikule teatavaks saab.

Lisaks Bitlockerile peaks kindlasti kasutusele võtma ka sõrmejäljelugeja, kui see on olemas arvutil. Seda seetõttu, et näiteks Bitlocker ei kaitse juba töötavat arvutit, kuna parooli küsitakse ainult seadme käivitamisel. Seega on see tarkvara loodud arvutis olevate andmete kaitseks juhuks, kui see näiteks varastatakse.

Äriklassi arvutitega tuleb kaasa Windows Pro tarkvaraversioon. See omakorda aga sisaldab Bitlockeri nimelist programmi, mis võimaldab kõvakettal oleva info krüpteerida. Nii ei pääse ilma vastavat parooli teadmata andmetele ligi ja seega on tegemist andmete kaitsmist oluliselt parandava funktsionaalsusega, mis tuleks kindlasti kasutusele võtta.

Mõistlik on kõik sellised asjad kohe alguses ära teha, et mitte hiljem töö käigus avastada, et see või teine programm on puudu. Seetõttu toomegi välja mõned toimingud, mida arvuti esmasel seadistamisel teha võiks.

Lisaks tasub meeles pidada, et Microsoft 365 sisaldab peale traditsiooniliste Wordi ja Exceli ka kaugtööd lihtsustavat Teamsi, esitluste jaoks mõeldud PowerPointi ja palju muud.

Viiruse- ja pahavara kaitse

Kahjuks on nii, et virtuaalmaailmas varitsevad kasutajaid erinevad turvalisusega seotud ohud, mistõttu tuleks unustada „minuga ei juhtu“ mõtteviis. Nii nagu looduses püütakse kiskja poolt kinni karja kõige nõrgem isend, satuvad ka IT-maailmas pahalaste ohvriks need, kes mitte midagi enese kaitsmiseks ette ei võta. Seetõttu on äärmiselt oluline mõelda enda arvuti ja andmete küberkaitsele. Kõigest mõne lihtsa liigutusega on võimalik enda arvuti turvalisust oluliselt tõsta ja ennast ohtude eest kaitsta.

PDF lugeja

Wordi ja Exceli failide kõrval kasutatakse sageli ka pdf-formaadis dokumente (nt arved, hinnapakumised jmt). Seega on hea mõte kohe alguses see programm ka paigaldada, et hiljem kui pdf-i vaja on, ei peaks eraldi jahmerdama hakkama. Pdf-lugeja saab alla laadida siit.

ID-kaardi tarkvara

Kuigi Smart-ID ja Mobiil-ID on väga laialt levinud, kasutavad paljud ettevõtted ja isikud siiski veel ka füüsilist ID-kaarti. Kuna mitmetele äriklassi sülearvutitele on ID-kaardi lugeja sisse ehitatud, on selline autentimisviis igati mugav ja ka turvaline. Küll aga on ka ID.kaardi kasutusele võtmiseks vaja teha mõned esmased seadistused ning paigaldada vastav tarkvara. Õnneks on see väga lihtne ning kõik on koduses eesti keeles.

Lisaseadmed

Kohe alguses võiks installeerida ja ära seadistada ka arvuti juurde kuuluvad lisaseadmed. Tänapäeval ei pea õnneks hiire või klaviatuuri tööle saamiseks erilist vaeva nägema, kuid näiteks printer nõuab juba pisukest süvenemist. Eriti kui printeril on veel ka skaneerimise funktsioon.

Ühendada ja paika võiks sättida – muidugi selle olemasolul – ka välise monitori resolutsiooni. Samuti ühendada ning paaritada kõik muud lisaseadmed. Näiteks Bluetooth kõrvaklapid, kõlarid jms.

Seejärel tuleks ära teha arvuti poolt pakutavad uuendused. Seda seetõttu, et selle aja jooksul, mis on kulunud arvuti tootmisest kuni kasutajani jõudmiseni, on leitud võib-olla mõni turvaauk, parendatud või uuendatud Windowsi ennast vmt. Uuenduste jaoks aja võtmine on hea ka seetõttu, et nii saab vältida arvuti poolt taustal alla laetud uuenduste paigaldamist ebasobival või kiirel hetkel.