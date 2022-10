Euribor jõudis plusspoolele 7. juunil ning kõigest nelja kuuga on ta kerkinud üle 2%. Kui euribor ehk pankade vaheline intressimäär tõuseb, tõusevad ka kõik laenudega seotud kulud, need omakorda mõjutavad kaudselt ka ettevõtete kulumäärasid.

Eesti Panga ametliku prognoosi kohaselt kujuneb selle aasta hinnatõusuks ligi 19%. Järgmisel aastal on oodata hinnakasvu aeglustumist 7% lähedale ja 2024. aastal 2% juurde. Hinnatõusu prognoos võtab arvesse, et Euroopa Keskpank jätkab rahapoliitika karmistamist. Karmistamine tähendab, et keskpangast laenatud raha hind kommertspankade jaoks tõuseb, mis omakorda kergitab euribori.