Baltikumi elanikud sularaha ei armasta, enim paberit kannavad kaasas lätlased

Igal neljandal Eesti inimesel on rahakotis 20–50 eurot. Peaaegu sama palju on neid, kel on kaasas 10–20 eurot. Kuni 10 eurot on igapäevaselt kaasas 13% inimestest. Koguni 14% uuringule vastanud Eesti inimestest ei oma sularaha üldse.