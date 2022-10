Eesti Taristuehituse Liit: kui jätkame samas tempos, näeme neljarealisi teid saja aasta pärast

Samuti tõdes Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse esimees, et kuigi täna on ettevõtetel olemas valmis oleks keskkonnasäätlikuks ja innovaatiliseks ehitamiseks, siis alarahastus seda täna teha ei võimalda. „Jätkuvalt on ainsaks kriteeriumiks kõige madalam hind,“ nentis esimees. Ta prognoosib, et mõne aastaga jääb sektorist järele vaid neljandik ning turult lahkuvad ka edukad ehituse ning hooldusega tegelevad ettevõtted. „Ettevõtjad on oma koondamisplaanid teinud ja mitmed juba alustanud personali vähendamist,“ rõhutas ta olukorra tõsidust.

Investeeringud tasuksid ära

Liidu esimehe sõnul on vaja luua kiireid ja läbimõeldud ühendusi - need toovad investeeringuid, hoiavad kokku ettevõtete raha ning loovad konkurentsieelise. McKinsey Global Institute'i analüüsis leiti, et iga taristusse investeeritud euro tõstab riigi sisemajanduse kogutoodangut 20 sendi võrra ning Soomes tehtud uuringud näitavad, et taristu arendamise investeeritud summadest tuleb juba ehituse ajal majandusringlusesse tagasi peaaegu kolmandik. „Meie peamine sõnum teile on, et ehitamata jätmine täna on kokku võttes kordades kallim kui see, et leida vahendid püsivaks investeeringuks,“ rõhutas Pertens.